Gökyüzündeki gizemli bulutların sırrı çözüldü. Görenler tekrar tekrar baktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde gökyüzünde mercek bulutu oluştu. Mercek bulutu, bir süre sonra dağılırken görenler bulutlara tekrar tekrar baktı.

KAYNAK: AA
Gökyüzündeki gizemli bulutların sırrı çözüldü. Görenler tekrar tekrar baktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde gökyüzünde bir anda yuvarlak yuvarlak bulutlar oluştu.

Mercek bulutu olarak tanımlanan bu bulut, çok katmanlı olarak oluştu ve bir müddet sonra dağıldı.

Mercek bulutunu gören vatandaşlar hemen video çekebilmek için telefonuna koştu.

Ortaya çıkan görüntülerde yuvarlak ve iki küme halinde görüntüler oluştu.

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MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?

Merceksi bulutlar, çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan sabit bulutlardır. Genellikle bir mercek veya fincan tabağı ile karşılaştırılabilirler.

Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir. Mercek bulutu, atmosferdeki su buharının yüksek basınç altında sıcak hava ile karşılaştığında oluşan bir bulut türü.

Bu bulutlar genellikle dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir.

DAHA ÖNCEDE BURSA'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

19 Ocak tarihinde de Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan mercek bulutları oluşmuştu.

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetmişti.

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VAN'DA DA MERCEK BULUTLARI OLUŞMUŞTU

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinde de Şubat 21 tarihinde mercek bulutları görülmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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