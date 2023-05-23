Gökyüzünden gelecek Türkiye kabusu yaşayacak. Bir bu eksikti

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Hava Forum Sitesi "Etna'dan yayılan kükürt dioksit ülkemize doğru geliyor. Bugün ve yarın az miktarda Ege ve kısmen Marmara'da asit yağmuru riski var" uyarısında bulundu.

Gökyüzünden gelecek Türkiye kabusu yaşayacak. Bir bu eksikti

Editör: Erhan SONGÜR

Türkiye'den 2461 kilometre uzaklıkta bulunan İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağın püskürttüğü volkanik küllerin bölgeye ulaşmasıyla yanardağın yakınındaki Catania-Fontanarossa Havaalanı’nda tüm uçuşlar askıya alındı. Havaalanı yetkilileri, uçak seferlerinin güvenlik sağlanana kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

"GAZLAR BURNUMUZUN DİBİNDE"

Hava Forum Sitesi "Etna Yanardağı faaliyeti sonrası patlayan kükürt dioksit ülkemize doğru geliyor. Yurt dışı kaynakların yayınladığı haritaya bakın, Etna'nın zararlı gazları dibimize kadar gelmiş. Salı ve çarşamba (bugün ve yarın) az miktarda Ege ve kısmen Marmara'da asit yağmuru riski var. Takip edilmeli..." paylaşımını yaptı.

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt sosyal medya hesabından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Öğüt twetter hesabından "Etna Yanardağı'nın patlayacağını ve patlama sonrasında küllerin ve dumanın yunanistan üzerinden Türkiyeye geleceğini 13 Kasım 2022 yılında yazmıştım.

Ülkemizin batı illeri bu duruma karşı teyakkuzda olmalıdır. Etna yanardağında beklenen güçlü bir patlama ardından yapılan simülasyona göre patlama sonrasın da ortaya çıkacak külleri taşıyacak kümülatif bulutların yönü Türkiye ye doğru. Bu durumda hem Türkiye hem yunanistan bu durumdan nasibini alacak. Evet ülkemiz kül yağmuruna hazır olmalıdır" dedi.

Mehmet Tansel Yıldız ise "Etna yanardağı kül ve duman çıkarmaya başladı. Esas mesele bu külleri taşıyan kümülatif bulutların batı yönünde Türkiye'ye doğru hareket ediyor olması..Umarım batı kıyılarımıza ulaşmadan yön değiştirir" paylaşımını yaptı.

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