Gökyüzünden sessizce geldi 6 kurbanlık telef oldu! Kurban Bayramı'nda satacaktı...

Düzenleme: Kaynak: AA
Gökyüzünden sessizce geldi 6 kurbanlık telef oldu! Kurban Bayramı'nda satacaktı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan sürü sahibi Ayhan Küçük hayvanlarını otlatmaya götürdü. Bu sırada aniden ortaya çıkan yıldırım sürünün bulunduğu yeri düştü. 6 büyükbaş hayvan anında telef oldu. Hayvanlarının ölmesiyle şok olan köylü gözyaşlarına boğuldu.

Kars Sarıkamış’ta yıldırım faciası yaşandı. Ayhan Küçük’ün merada otlayan 6 büyükbaş hayvanı telef oldu. Sürü sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde yaşayan 45 yaşındaki sürü sahibi Ayhan Küçük, Kurban Bayramı öncesi büyük bir felaketle sarsıldı. Küçük, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde meraya götürdü.

Ancak öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve gök gürültüsü, faciayı beraberinde getirdi. Sürünün otladığı noktaya yıldırım düştü. Şiddetli elektrik akımı, otlayan hayvanlardan 6’sının telef olmasına neden oldu.

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Olayı fark eden Küçük, hayvanlarının cansız bedenlerini görünce şoka girerek gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan köylüler, Küçük’ü teselli etmek için seferber oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, tutanak tutarak inceleme başlattı. Veteriner hekimler, hayvanların yıldırım çarpması sonucu öldüğünü doğruladı.

Küçük, “Kurban Bayramı için hazırlık yapıyorduk, emeklerimiz bir anda yok oldu” diyerek acısını dile getirdi. Karakurt köyünde yas havası eserken, Küçük’ün ağıtları yürekleri dağladı.

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