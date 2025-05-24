Gol düellosunda puanlar paylaşıldı: 2-2

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan mücadelenin 21. dakikasında Maxim'in ceza sahası dışından pasında topla buluşan Boateng, kaleci Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi. 24. dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.
45+4. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Boateng'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Sorescu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa 51’inci dakika farkı 1’e indirdi. Can Keleş’in sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahası içine çevirdiği topta Mamadou Fall topu ağlara gönderdi: 2-1.
68’da Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Winck’in sert ortasında Da Costa düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.