Göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu

Avcılar Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki ağaçlık alanda el, ayak ve ağzı bağlı bir kişi bulundu. Yarı baygın halde bulunan A.Ç. (50), hastanede tedavi altına alındı.

Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü kenarına giden 5 kişi, ağaçlık alanda el, ayak ve ağzı iple bağlı bir kişi olduğunu fark etti. Hareketsiz haldeki kişiyi gören bu kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirince sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. El, ayak ve ağzı iple bağlı halde bulunan kişinin A.Ç. olduğu belirlendi. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda herhangi bir yara görülmeyen A.Ç. tedaviye alınırken, polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.(DHA)