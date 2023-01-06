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Bafetimbi Gomis derbiye odaklandı

Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Fransız golcü, derbiye odaklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:42
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Gol krallığına koşuyor. Gomis derbi maçına odaklandı

Bafetimbi Gomis derbiye odaklandı
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Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Son olarak Ankaragücü maçında tamamen bireysel yeteneğiyle ağları havalandıran Fransız hücumcu, bu sezon 6 kritik lig mücadelesinde 7 kez fileleri havalandırarak takımına 13 puan kazandırdı.

Bu alanda lig lideri konumunda bulunan 37 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Galatasaray formasıyla 50. golünü atmanın sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu bu kez de başka bir hedefin peşinde koşacak. Türkiye'deki ilk sezonunda gol kralı olan Gomis'in, henüz derbilerde golü yok.

GOMİS DERBİLERDE SUSKUN

Daha önce 6 derbiye çıkan deneyimli yıldız fileleri havalandırmayı başaramadı. Şanssızlığını Fenerbahçe deplasmanında kırmak isteyen Gomis, son anda planlarda bir değişiklik olmazsa zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacak. 

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