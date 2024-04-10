Gölbaşı Belediye Başkanı mazbatasını aldı

Kaynak: İHA
Gölbaşı Belediye Başkanı mazbatasını aldı
Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım YSK’dan mazbatasını aldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seçim yarışını yüzde 40,332 ile kazanan CHP’li Belediye Başkanı İskender Yıldırım adliyede düzenlenen tören ile mazbatasını alarak görevine başladı.

Kendisine oy versin vermesin herkesin belediye başkanı olarak Gölbaşında güzel işlere imza atacaklarını belirten Başkan Yıldırım, "Bizler için bir sevdadır Gölbaşı. Dünyanın en güzel ilçesinde yaşıyoruz.

Çok çalışacağız, güzel ilçemize layık olacağız. Hesap verebilir bir şekilde ilçemizi birlikte yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

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