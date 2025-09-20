Gölbaşı Belediyesi, gazileri unutmadı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Atatürk'e gazilik ünvanının verilişinin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta etkinlikler düzenleniyor. Bu sebeple Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı'nda gazilerle birlikte anma programları düzenledi. Düzenlenen programlara; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Ağır, Gaziler Derneği Başkanı Gaffur Ağören, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

"GAZİLERİMİZ, ŞANLI TARİHİMİZİN ONUR NİŞANELERİDİR"

Gaziler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Yakup Odabaşı, her bir gazinin vatan sevgisini ruhunda taşıdığını belirterek, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin canlı timsalleri olan gazilerimiz, şanlı tarihimizin onur nişaneleridir. Vatan toprağını canı pahasına koruyan, bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gözünü kırpmadan cepheye koşan bu kahramanlar, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Her bir gazimiz, bizlere vatan sevgisinin ne denli yüce bir değer olduğunu göstermekte; birlik ve beraberlik ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır. Bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri mücadeleye borçluyuz. Onlardan aldığımız bu kutlu emaneti, aynı hassasiyet ve sorumlulukla taşımak; ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşımak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Sahil Park'tA devam etti. Ardından, ilçe protokolü Gölbaşı Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve tüm şehitler için dualar edildi. Etkinliklerin ardından gaziler ve öğrenciler protokol ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.