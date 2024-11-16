Gölbaşı Belediyesi’nin Hünerli Eller Dayanışma Merkezi açılış için gün sayıyor

Gölbaşı Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de açılışını gerçekleştirecek. Bu merkezde, tamamen doğal yöntemlerle üretilen kışlık ürünler, hamur işleri, tatlı çeşitleri, köfte, salata ve dolma gibi pek çok ürün vatandaşlara sunulacak.

Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle faaliyete geçirilen Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, el emeği doğal ürünleri halkla buluşturuyor. Bölgeye özgü ürünlerin yanı sıra, ziyaretçiler ev yapımı tarhana, erişte, mantı, menemen, çeşitli soslar, közlenmiş sebzeler, farklı turşu çeşitleri, reçeller, acılı ve acısız biber-domates salçaları, börek, gözleme, tatlı-tuzlu kurabiyeler gibi pek çok lezzeti deneyimleyebilecekler. Özel etkinlikler, düğünler ve toplu organizasyonlar için önceden verilen siparişlerde de destek sağlanarak, börek ve baklava gibi ürünler hazırlanacak.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Bu merkez, Gölbaşı'nın değerlerini ve üretim potansiyelini ortaya koyuyor. Tüm vatandaşlarımızı bu emek dolu merkezimizi görmeye ve lezzetlerini tatmaya, açılışımıza davet ediyoruz” dedi.

Hünerli Eller Dayanışma Merkezi'nin açılışı, 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

