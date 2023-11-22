Gölcük'e depreme dayanıklı hastane

256 deprem izolatörü ile depreme dayanıklı olarak inşa edilen Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin tamamlanma çalışmaları sürüyor.

45 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede; 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 polikliniğin yer alacak.

Hastane tamamlandığında 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile hastalara hizmet verecek. Hastanede ayrıca 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin Ocak 2024 tarihinde hizmete açılması planlanıyor.