Gölcüklü yeni Ford Transit Custom satışa sunuldu

Ford, yeni Transit Custom modelinin Türkiye’de 1 milyon 97 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gölcüklü yeni Ford Transit Custom satışa sunuldu

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Gölcüklü yeni Ford Transit Custom yenilenerek yollara çıktı.

1 tonluk araç segmentinde elini güçlendiren Ford, yeni Transit Custom modelinin Türkiye’de 1 milyon 97 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni Transit Custom, Ford’un önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceği Yeniköy Fabrikası’nda hattan indirdiği ilk araç oldu. Yeni Custom’da araç yüksekliği 50 mm alçalırken, araç 77 mm ve dingil mesafesi 167 mm uzadı. Bu ölçülerle 4 metreye kadar yükleri taşıyabiliyor. Sürücüye bakacak şekilde konumlanan 13 inç yatay dokunmatik ekran kokpitte merkezi noktada konumlandırılmış. 12 inç dijital gösterge paneli de direksiyon arkasında sürücünün işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yeni orta konsol, direksiyon sütunundaki vites kolu ve elektronik el freni ile yuvarlatılmış kare direksiyon gibi özellikler dikkat çekiyor. Ford’un gelişmiş SYNC 4 iletişim ve eğlence sistemi ile süper hızlı bağlantı da sunuluyor. Dijital Dikiz Aynası ise geri görüşün çoğu zaman kısıtlı olduğu panel van, çift kabinli van ve servis minibüsü modellerinde sürücülere standart dikiz aynalarına kıyasla iki kat daha geniş görüş açısı sağlıyor.

Yeni Custom anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğiyle istenilen yerden aracın kapılarını kilitleyip açmaya, araç durumunu önceden ve uzaktan kontrol etmeye olanak tanıyor. Yeni nesil Custom, 136 PS ve 360 Nm tork üreten, 150 PS ve 360 Nm tork üreten, 170 PS ve 390 Nm tork üreten 2 litre dizel motor seçenekleri ile satışa çıktı. 6 vitesli ileri manuel şanzımanın yanı sıra 8 vitesli ileri otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor. Bu motorların yakıt tüketimleri için açıklanan veri 100 km’de 6,5 litre.

1698227762-ford-transit-custom.jpg

1698227772-ford-transit-custom2.jpg

1698227782-ford-transit-custom3.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var