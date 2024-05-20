Gölde el bombası paniği. Plaj girişe kapatıldı

Eğirdir Gölü Yazla Plajı’nda, dün akşam saatlerinde yüzen bir vatandaş, suyun içinde birden fazla el bombası gördüğüne ilişkin polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, gölün içerisinde bulunan el bombalarını tespit etti.

Polis ekipleri, plaja giriş çıkışları şeritle kapatırken, ekipler 24 saat nöbete başladı. El bombalarının imha edilebilmesi için ise, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği belirtildi.

GEÇEN YIL DA BULUNMUŞTU

Söz konusu gölün kenarında evi bulunan Celal Kasap, "Uzun yıllardır gölümüz çekilmeye başladı, gölümüz çekildikçe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altından el bombaları çıktı.” ifadelerini kullandı ve geçtiğimiz yıl özel kuvvetler ekiplerinin gelip bombaları patlattığını belirtti.

“Gençlerimiz yüzerken el bombalarına rastlıyor, polisimize bildiriyor. Polis güvenlik önlemlerini aldı imha ekiplerini bekliyor. Gölümüze giren gençlerimiz oluyor, misafirlerimiz oluyor, göl kenarında bilmeden üzerine basarlarsa bombaların patlama ihtimali vardır, bizim çoluğumuz çocuğumuz burada göle giriyor. “ açıklamasında bulunan Kasap, tedirgin olduklarını ve tedbir alınmasını istediklerini ifade etti.