Gölde elektroşokla avlanan 3 kişiye 732 bin lira ceza

Kaynak: İHA
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl sularında yasa dışı olarak elektroşok yöntemiyle tatlı su balığı avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 732 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisindeki Beyşehir’e bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısında Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağ lı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği denetimlerde yasak olmasına rağmen göl sularına elektrik akımı verilmek suretiyle elektroşok yöntemiyle tatlı su balığı avcılığı yaptığı ve sahile bir ticari araçla geldiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Denetimlerde elektroşok yöntemiyle avlandığı belirlenen çuval içerisinde sazan balıkları ile yasa dışı avlanmada kullanılan 1 adet invertör cihazı (elektroşok cihazı), 1 akü, balıkları sudan çıkarmada kullanılan 1 kepçe ele geçirildi.

Üç avcı hakkında işlem başlatılırken toplamda 732 bin liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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