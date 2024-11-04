Golden Boot Ödülü Temwa Chawinga'nın oldu

Kansas City Current'in başarılı forveti Temwa Chawinga, ilk sezonunda rekor kırarak 2024 NWSL Golden Boot ödülüne layık görüldü. Malavi asıllı futbolcu, NWSL tarihinde bir sezonda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu olma başarısını gösterdi. 25 maçta kaydettiği 20 golle ligin en çok gol atan ismi olarak dikkat çekti.

Afrikalı Futbolcudan Tarihi Bir Başarı

Chawinga, NWSL’de yarışan ilk Malavili futbolcu olarak bu sezon adını lig tarihine yazdırdı. 2024 sezonunun başında güçlü bir başlangıç yaparak, sezonun ilk iki ayında dört gol attı. Olimpiyat arası öncesinde Orlando Pride oyuncusu Barbra Banda ile gol sayısında eşit olan Chawinga, lig dönüşünde yedi maçta altı gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Sam Kerr'in rekorunu üç maç kala egale etti.

Temwa Chawinga gol rekorunu kırdı

Her Rakibe Karşı Gol Attı

Bay FC’ye karşı oynanan maçta rekoru kırarak bir hafta sonra San Diego Wave FC’ye karşı attığı golle 20 gole ulaştı. Bu başarısıyla Chawinga, NWSL tarihinde 10’dan fazla takımın yer aldığı bir sezonda her rakibe gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca üç kez duble yaparak ve 26 gol katkısıyla ligin en çok gol katkısı yapan oyuncusu olarak sezonu tamamladı.