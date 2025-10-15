Avrupa’nın en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy 2025’te finalistler belli oldu.

Açıklama, İtalya’nın Cenova kentinde, ülkenin en eski spor akademilerinden biri olan Badia di San’Andrea’da düzenlenen özel etkinlikle yapıldı.

YAMAL KAZANDIĞI İÇİN LİSTEDE YOK

Toplam 25 oyuncudan oluşan finalist listesi, Football Benchmark tarafından hazırlanan Golden Boy Index sıralamasının ilk 20 ismini ve Tuttosport’un belirlediği 5 özel wild card adayını içeriyor.

Daha önce ödülü kazandığı için Lamine Yamal bu yılki listede yer almadı.

50 AVRUPALI GAZETECİNİN OYLARI KAZANANI BELİRLEYECEK

Golden Boy’un kazananı, Avrupa’nın önde gelen medya kuruluşlarından 50 gazetecinin oylarıyla belirlenecek.

“Absolute Best 2025” unvanını kazanacak isim, Kasım ayında Torino’da düzenlenecek törende açıklanacak.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SON 25 OYUNCU ARASINDA

Listede Türkiye’yi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler ve Juventus’un parlayan ismi Kenan Yıldız temsil ediyor.

Her iki futbolcu da Golden Boy Index sıralamasında ilk 20 içinde yer alarak dikkat çekti.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz yılın “Golden Boy Web 2024” ödülünü kazanmıştı ve bu yıl da güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Final listesinde dikkat çeken diğer isimler şöyle:

Pau Cubarsi (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)

Franco Mastantuono, Dean Huijsen (Real Madrid)

Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Estêvão, Jorrel Hato (Chelsea)

Leny Yoro (Manchester United)

Lucas Bergvall, Archie Gray (Tottenham)

Wild card kontenjanından listeye girenler ise Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Porto), Giovanni Leoni (Liverpool) ve Aleksandar Stanković (Club Brugge) oldu.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR EURO'YU AŞIYOR

25 finalist arasında 13 farklı ülke temsil ediliyor.

En fazla oyuncuya sahip ülkeler Fransa ve İngiltere (5’er futbolcu) olurken, onları İspanya, İtalya, Türkiye ve Portekiz (2’şer oyuncu) izliyor.

Finalistlerin toplam piyasa değeri 1 milyar 256 milyon Euro'yu aşıyor.