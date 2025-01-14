Gölden kadın cesedi çıktı

Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Kadının kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Zeynep Işık'a ait olduğu tespit edildi. Kadının ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

Yavuz Selim Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu arkasında bulunan Gölbaşı Gölü'nde hareketsiz biri bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu hareketsiz şahsın bir kadın cesedi olduğu belirlendi.
Ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin gün içerisinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Zeynep Işık'a (25) ait olduğu tespit edildi.

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Cenaze, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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