Gölden tarih fışkırdı

Çekya'nın Havlickobrodsko bölgesindeki Chotebor kasabası yakınlarında yer alan Nova Ves'teki Soldat Gölü, tarihin izlerini taşıyan önemli arkeolojik keşiflere ev sahipliği yaptı. Gölün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan 3410 adet seramik parçası, cam ve cüruf kalıntıları, bölge müzesi yetkililerince titizlikle inceleniyor.

Chotebor Müzesi Müdürü Michal Kamp'a göre, Chotebor ve çevresi uzun süredir arkeolojik açıdan ilgi çekici bir konumda. Geçmiş yıllarda, Nova Ves'te bir evin restorasyonu sırasında, mal sahipleri on altıncı yüzyıla ait yedi yüzün üzerinde sikke içeren bir seramik kap bulmuştu. Bu sikkeler şu an Havlickuv Brod Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Soldat Gölü'nden çıkarılan buluntular, maddi değerden ziyade arkeolojik önem taşıyor. Müze yetkilisi Iva Liskova, bu seramik parçalarının on altıncı ile on dokuzuncu yüzyıllar arasına ait olduğunu belirtti. Her bir parçanın, bölgedeki ataların yaşam biçimi hakkında değerli bilgiler sunduğunu ifade eden Liskova, bu bulguların, o dönemin günlük yaşamına, moda anlayışına ve üretim tekniklerine dair önemli veriler sağlayacağını ekledi. Ayrıca, glazürlü ve süslü kap parçalarının yanı sıra, cam ve cüruf kalıntıları da göl çevresindeki olası sanatsal faaliyetlere işaret ediyor.