Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Goldman Sachs 2025 yılı için ortalama Brent ham petrol fiyatında yeni öngörüsünü paylaştı.

Petrol piyasasında talep görünümü zaman zaman paniğe neden olurken, 2025 hedefleri de yeniden gözden geçiriliyor.

Goldman Sachs’ın aralarında Daan Struyven’in de olduğu analistleri 2025 yılı için ortalama Brent ham petrolü tahminlerini 82 dolardan 77 dolara düşürdü.

OPEC’in 2024’ün son çeyreğinde petrol üretimini artırması bekleniyor.

Petrol fiyatları şimdi gözlerini OPEC üyesi Libya’da yaşananlara çevirdi. Libya’nın doğusundaki hükümet “petrol üretim ve ihracatının durdurulması” kararı aldığını açıkladı.

Merkez bankası ve petrol zenginliklerinin kontrolünü sağlamak için Trablus merkezli rakibiyle mücadelede bulunan Libya’nın doğusundaki hükümet, tüm petrol sahaları, terminalleri ve tesisleri üzerinde mücbir sebep ilan etti.

Son Haberler
Fenerbahçe'den 5 yemişti. Gökhan Akkan dayanamadı Spor
Fenerbahçe'den 5 yemişti. Gökhan Akkan dayanamadı
Restorana dadanan hırsız 'pes' dedirtti Yerel Haberler
Restorana dadanan hırsız 'pes' dedirtti
Meteorolojiden 10 il için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış geliyor Gündem
Meteorolojiden 10 il için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Serinlemek için denize değil mağaraya giriyorlar. Dışarısı 45 içerisi 12 derece Yaşam
Serinlemek için denize değil mağaraya giriyorlar. Dışarısı 45 içerisi 12 derece
İlaca dev zam geliyor. Vatandaşın ödeyeceği katkı payı da artacak Ekonomi
İlaca dev zam geliyor. Vatandaşın ödeyeceği katkı payı da artacak
Beklenen oldu. Talisca'nın yeni takımını duyurdular Spor
Beklenen oldu. Talisca'nın yeni takımını duyurdular