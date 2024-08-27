Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Petrol piyasasında talep görünümü zaman zaman paniğe neden olurken, 2025 hedefleri de yeniden gözden geçiriliyor.

Goldman Sachs’ın aralarında Daan Struyven’in de olduğu analistleri 2025 yılı için ortalama Brent ham petrolü tahminlerini 82 dolardan 77 dolara düşürdü.

OPEC’in 2024’ün son çeyreğinde petrol üretimini artırması bekleniyor.

Petrol fiyatları şimdi gözlerini OPEC üyesi Libya’da yaşananlara çevirdi. Libya’nın doğusundaki hükümet “petrol üretim ve ihracatının durdurulması” kararı aldığını açıkladı.

Merkez bankası ve petrol zenginliklerinin kontrolünü sağlamak için Trablus merkezli rakibiyle mücadelede bulunan Libya’nın doğusundaki hükümet, tüm petrol sahaları, terminalleri ve tesisleri üzerinde mücbir sebep ilan etti.