Goldman Sachs’ın karı arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Goldman Sachs’ın karı arttı

Goldman Sachs ikinci çeyrek net karının yüzde 50 arttığını duyurdu.

ABD'li banka Goldman Sachs Group Inc. ikinci çeyrek bilançosunu paylaştı.

Bankanın 2. çeyrekte net kârı yüzde 150 artış kaydederek 3,04 milyar dolara çıktı.

Dev bankanın hisse senedi başına kârı yılın ikinci çeyreğin 8,62 dolara yükseldi.

2023 yılında yine aynı dönemde bankanın net kârı 1,22 milyar dolar olmuştu.

Bankanın gelirleri 12,73 milyar dolara çıktı. Banka, 2023'ün ikinci çeyreğinde 10,9 milyar dolar kar etmişti.

New York merkezli bankanın yatırım bankacılığı gelirleri ise yüzde 21 artarak 1,73 milyar dolar olarak 1,8 milyar dolarlık tahminlerin altında kaldı.

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