Goldman Sachs’tan şaşırtan Fed tahmini

Kaynak: psmmag
Goldman Sachs’tan şaşırtan Fed tahmini
Goldman Sachs, mart ayı enflasyon raporu sonrasında Fed'in faiz politikalarını yeniden değerlendirdi. Daha önce 3 olarak tahminlediği faiz indirimi sayısını 2’ye düşürdü.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius’e göre, mart ayı enflasyon raporu Fed’in faiz indirimi planlarının değişmesine sebep oldu.
Hatzius, ilk faiz indiriminin Haziran’dan Temmuz’a ertelendiğini ve 2024’te sadece Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Bu durum, yatırımcılar için daha temkinli bir yaklaşımı ifade ediyor.

dolar11nis.jpgYatırımcılar bu yılın başlarında Fed’in 7 kez faiz indirimine gideceğini öngörüyordu. Bu da Amerikan borsaları ile kripto piyasalarında bir tür yalancı bahara sebep oldu. Fakat enflasyonun bir türlü düşmemesi bu hayallerin havada kalmasına neden oldu. Fed’in beklentilerin çok altında sadece 0,50 baz puan faiz indirimi yapabileceği gerçeği piyasaları altüst etti.

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