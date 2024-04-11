Goldman Sachs’tan şaşırtan Fed tahmini

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius’e göre, mart ayı enflasyon raporu Fed’in faiz indirimi planlarının değişmesine sebep oldu.

Hatzius, ilk faiz indiriminin Haziran’dan Temmuz’a ertelendiğini ve 2024’te sadece Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Bu durum, yatırımcılar için daha temkinli bir yaklaşımı ifade ediyor.

Yatırımcılar bu yılın başlarında Fed’in 7 kez faiz indirimine gideceğini öngörüyordu. Bu da Amerikan borsaları ile kripto piyasalarında bir tür yalancı bahara sebep oldu. Fakat enflasyonun bir türlü düşmemesi bu hayallerin havada kalmasına neden oldu. Fed’in beklentilerin çok altında sadece 0,50 baz puan faiz indirimi yapabileceği gerçeği piyasaları altüst etti.