Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı

Kaynak: Bloomberght
Goldman ve Morgan’ın davası sonuçlandı
ABD mahkemesi, yatırımcıların Archegos Capital Management’ın iflasına dair Goldman Sachs Group Inc ve Morgan Stanley'i suçladığı davaları reddetti.

ABD mahkemesi, Goldman Sachs Group Inc ve Morgan Stanley'nin, Bill Hwang'ın 36 milyar dolarlık Archegos Capital Management şirketinin 2021'deki hızlı çöküşü ile ilgili suçlandığı yedi davayı kabul etmedi.

Manhattan'daki ABD Bölge Hakimi Jed Rakoff, yatırımcıların piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi sızdırma iddialarını da reddettiğini de vurguladı.

Farklı bir yargıç 2023’te ki Mart ayında davaları reddetmişti.

Fakat yatırımcıların Goldman ve Morgan Stanley'e yeniden dava açabilme hakkı tanımıştı.

Wall Street bankaları Archegos'un başlıca brokerlarından iki tanesiydi.

Archegos'un çöküşü, Hwang'ın ViacomCBS, Discovery ve Baidu gibi holdinglerden büyük miktarda hisse almak amacıyla toplam getiri takasları olarak bilinen finansal sözleşmeleri kullanması ve tahminen 160 milyar dolarlık bir hisse senedi riski oluşturmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Hwang'ın hisse senetlerine işlem yapanlar, Hwang'ın aynı zamanda marj çağrılarını karşılayamadığı için satıcı olabileceğine dair içeriden edindikleri bilgiler kapsamında Goldman ve Morgan Stanley'i bu hisse senetlerinin satışından sorumlu tutmuşlardı.

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