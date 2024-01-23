Goldman’dan faiz mesajı

Hatzius, Hong Kong'da Bloomberg Television'a verdiği röportajda, "Fed yumuşak iniş gerçekleştirme yolunda ilerliyor, açıkçası bunun garantisi yok, ancak gördüklerim hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

Hatzius, geçen ay Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon yüzde 2'ye dönmeden önce faiz indirimi yapmak istediğini hatırlattı.

Hatzius, " Burada kesinti yapmalarının gerekli olduğunu düşünmüyoruz, ancak bu sinyallerle tutarlı olacaktır. İşten çıkarmalar çok çok düşük olmaya devam ettiği için işgücü piyasasın sağlam durumda" dedi.