Goldman’dan Fed tahmini

Kaynak: Bloomberght
Goldman’dan Fed tahmini
Goldman Sachs daha önce mayıs olarak tahmin ettiği ABD'de gevşemenin ilk hamlesine yönelik beklentisini haziran ayına çekti.

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, Fed’den gelen son yorumları ve ocak ayı toplantı tutanaklarını inceledikten sonra Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin oranlarını ne zaman indirmeye başlayacağına dair görüşlerini haziran ayına öteledi.

Goldman Sachs 2024 yılı için beş indirim öngördü.

Jan Hatzius'un da aralarında bulunduğu ekonomistler, 22 Şubat tarihli notlarında nihai faiz oranının yüzde 3,25 ile yüzde 3,5 arasında kalacağını tahmin etti.

Hatzius ve Goldman ekonomistleri Fed'in düşüncelerinde iki değişiklik olduğunu belirtti.

Güçlü ekonomik verilerle beraber, yetkililer faizleri çok uzun süre yüksek tutma konusunda daha az endişeli hale geldikleri belirtilirken geçmişteki faiz artışlarından kaynaklanan en büyük risklerin geçtiğini de söylediler.

İkinci olarak, Fed yetkilileri faiz indirimine gitmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşacağına dair daha kesin kanıtlar istediklerini ekonominin daha güçlü performansının enflasyonu düşürmede daha fazla ilerleme kaydedilmesini engelleyebileceğinden endişe duydukları olarak aktarıldı.

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