Gölete giren çocuk boğularak can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gölete giren çocuk boğularak can verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikle biber tarlasında çalışan 14 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hinki, serinlemek için gölete girdi. Muhammed Hinki, suya girdikten kısa bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu üzerine yakınları, ihbarda bulundu ve olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölette uzun süre çırpınan 14 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmalarının ardından sudan çıkarıldı ve İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hinki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sonrasında yakınlarına teslim edildi.

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