Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’nin Buldan ilçesinde piknik için gölete giden bir çiftin serinleme isteği faciayla sonuçlandı. Eşi yiyecekleri hazırlarken serinlemek amacıyla suya giren İbrahim Kayaaslan gözden kayboldu. Eşinin gözden kaybolduğunu gören kadın panikle suya girerek aramaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının imdadına ekipler yetişti.

Olay, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesinde yaşayan İbrahim Kayaaslan ile eşi Samime Kayaaslan çifti, piknik yapmak için Dımbazlar Göletine gezmeye geldi. Eşi yiyecekleri hazırlarken serinlemek için suya giren İbrahim Kayaaslan, suyun balçıklı olmasından dolayı bir süre sonra gözden kayboldu. Eşinin kaybolduğunu gören Samime Kayaaslan da kocasını bulmak için suya girdi. Kadını boğulmak üzereyken kurtaran amatör balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler İbrahim Kayaaslan için çalışma başlattı. Su altı arama ve kurtarma dalgıçları ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışmalarının ardından İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni bulunarak göletten çıkarıldı.

İbrahim Kayaaslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan eşinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Gölette piknik kabusa dönüştü! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

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