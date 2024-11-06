Golf dünyası Trump ve Musk'tan medet umuyor

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Golf dünyası Trump ve Musk'tan medet umuyor

Ünlü golfçü Rory McIlroy, Trump ve Elon Musk’un ABD ve Suudi Arabistan destekli golf ligleri arasındaki rekabeti çözebileceğini söyledi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın tekrar Beyaz Saray’a dönmesi halinde, Suudi Arabistan’ın finanse ettiği LIV Golf ile PGA Tour arasındaki gerilimin azalabileceği konuşuluyor. Ünlü golfçü Rory McIlroy, Elon Musk’ın da bu süreçte kilit bir rol oynayabileceğini belirtiyor. McIlroy, Trump’ın golf sevgisi ve Suudi Arabistan ile güçlü bağlarının mevcut anlaşmazlıkları çözmede etkili olabileceğine inanıyor.

Haziran 2023'te duyurulan ve PGA Tour ile Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) arasındaki bir birleşme anlaşması, ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst yasalarına aykırılık endişeleri nedeniyle zor durumda. McIlroy’a göre, Trump’ın göreve dönmesi bu süreci hızlandırabilir. Özellikle Musk’ın "dünyanın en zeki adamı" olduğuna inandığını söyleyen McIlroy, Trump’ın güçlü ilişkileri sayesinde anlaşmayı onaylatabileceğini düşünüyor.

HSBC Abu Dhabi Championship’e hazırlanan McIlroy, PGA Tour’un bir üyesi olarak bu hafta PGA yöneticisi Jay Monahan’dan detaylı bilgilendirme bekliyor. Ayrıca, McIlroy son haftalarda sadece golf salınımı üzerine çalıştığını belirtti. Bu gelişmelerin, küresel golf dünyasında önemli bir etki yaratması bekleniyor.

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