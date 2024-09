Golf efsanesinden tepki çeken hareket. Saniye saniye kaydedildi

Solheim Kupası’nda yer alan İngiliz golfçü Charley Hull, Virginia’da yaptığı antrenman sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Hull, antrenman turunda sigara içmek istedi ve bu sırada bir taraftardan çakmak ödünç aldı. Bu sıradışı durum, hem sahada sigara içmek gibi golf dünyasında pek de alışılmadık bir davranışı içeriyor hem de Hull’un kendine has tavrını gözler önüne seriyor.

Golf, disiplinli ve zarif bir spor olarak bilinir. Genellikle sahada sporcuların konsantrasyonunu bozan şeylerden uzak durmaları beklenir, ve sigara içmek bu anlamda nadir görülen bir davranış. Hull’un bir taraftardan çakmak istemesi, golf dünyasında alışılagelmişin dışında bir hareket olarak dikkat çekti. Her ne kadar Hull, bu davranışın son derece normal bir şey olduğunu düşünebilir, bu olay onun sahadaki rahat ve özgüvenli tavrını açıkça ortaya koyuyor. Sahada sigara içmek belki golf izleyicileri arasında olağanüstü bir hareket olarak görülmese de, bir sporcu için oldukça sıra dışı kabul edilebilir.

Charley Hull’un böyle bir davranış sergilemesi, sadece sigara içmeye olan kişisel tercihini değil, aynı zamanda sahada sergilediği rahat ve umursamaz tavrını da yansıtıyor. Çoğu golfçü, oyuna odaklanmak ve dikkatini dağıtacak unsurlardan uzak durmak için sahada son derece titiz bir yaklaşım benimser. Ancak Hull, bu duruma farklı bir açıdan yaklaşıyor gibi görünüyor. Sahadaki bu rahat tavrı, onun baskı altında nasıl performans gösterdiğiyle de doğrudan bağlantılı. Hull, kendisine karşı olan seyirci kitlesinin varlığını bir motivasyon kaynağı olarak görüyor ve onların olumsuz tezahüratlarının kendisini daha iyi oynamaya teşvik ettiğini dile getiriyor.

Charley Hull just borrowed a lighter from a fan at the Solheim Cup???? pic.twitter.com/K0pbUoY0vQ