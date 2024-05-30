Gölgelerin gücü adına: He-Man geri dönüyor

Düzenleme: Merve N. Güreş
Gölgelerin gücü adına: He-Man geri dönüyor

80’li yıllarda yayınlanan He-Man çizgi filmi ekranlara geri dönüyor.

“Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile 80’li yıllarda özellikle Türkiye’de çocuk olanların hayran olduğu He-Man çizgi filmi, ekranlara bomba gibi dönüyor.

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Daha önce Netflix'in iptal ettiği "Masters of the Universe" filminin haklarını alan Amazon MGM Studios projeyi tamamlamak üzere.

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Amazon MGM Studios ve Mattel çekeceği filmin yönetmen koltuğuna ise “Bumblebee” filminin ünlü ismi Travis Knight oturuyor.

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Mattel'in ikonik serisine dayanan filmin senaryosunu ise Travis Knight yazacak.

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Merakla beklenen filmin 5 Haziran 2026'da vizyona gireceği söylenirken He-Man karakterini genç oyuncu Nicholas Galitzine’nin oynayacağı ortaya çıktı.

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29 yaşındaki İngiliz oyuncu daha önce pek çok filmde rol almıştı. Daha önce Netflix'e çizgi film formatında dizisi çekilen seri hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

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HE-MAN’İN KONUSU NEDİR?

'Kainatın Hakimleri' serisindeki ana karakter olan He-Man, 1983-1985 yılları arasında çekildi.130 bölüm olarak çekilen seri tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Türkiye'de de çok sevilen çizgi film He-Man ve arkadaşlarının kötülükleri bitmek tükenmek bilmeyen İskeletor karakteri ile savaşını konu almaktadır.

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