Gölgelerin gücü adına: He-Man geri dönüyor

“Gölgelerin gücü adına, güç bende artık” repliği ile 80’li yıllarda özellikle Türkiye’de çocuk olanların hayran olduğu He-Man çizgi filmi, ekranlara bomba gibi dönüyor.

Daha önce Netflix'in iptal ettiği "Masters of the Universe" filminin haklarını alan Amazon MGM Studios projeyi tamamlamak üzere.

Amazon MGM Studios ve Mattel çekeceği filmin yönetmen koltuğuna ise “Bumblebee” filminin ünlü ismi Travis Knight oturuyor.

Mattel'in ikonik serisine dayanan filmin senaryosunu ise Travis Knight yazacak.

Merakla beklenen filmin 5 Haziran 2026'da vizyona gireceği söylenirken He-Man karakterini genç oyuncu Nicholas Galitzine’nin oynayacağı ortaya çıktı.

29 yaşındaki İngiliz oyuncu daha önce pek çok filmde rol almıştı. Daha önce Netflix'e çizgi film formatında dizisi çekilen seri hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

HE-MAN’İN KONUSU NEDİR?

'Kainatın Hakimleri' serisindeki ana karakter olan He-Man, 1983-1985 yılları arasında çekildi.130 bölüm olarak çekilen seri tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Türkiye'de de çok sevilen çizgi film He-Man ve arkadaşlarının kötülükleri bitmek tükenmek bilmeyen İskeletor karakteri ile savaşını konu almaktadır.