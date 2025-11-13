YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gazimihal İlkokulu'nda Oryantiring rüzgârı esti.

Öğrenciler, hazırlanan parkurlarda hem eğlendiler hem de yön bulma becerilerini geliştirdiler. Öğrenciler Oryantiring ile ayrıca koşarken düşünmeyi, hedefe ilerlerken strateji kurmayı öğrendiler.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Gölpazarı’nda oryantiring artık sadece bir spor değil; gençleri bir araya getiren bir enerji, bir topluluk, bir hareket!” denildi.