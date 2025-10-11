Galatasaray'da oynadığı dönemde attığı gollerle Süper Lig'e damgasını vuran eski Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

"BU GEÇİŞİ DAHA İYİ YAPABİLİRDİ"

sporON Youtube kanalına konuşan Gomis, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim" açıklamasını doğru bulmadığını belirterek, “Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızca'da bir söz vardır, 'Seni besleyen eli vurma' diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz. Fatih Terim ve Okan Buruk onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçişi daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak." dedi.