Gomis'ten Mikautadze iddialarına yanıt

Galatasaraylı eski futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"MİKAUTADZE'NİN MENAJERİ DEĞİLİM"

Gomis "Ben Mikautadze'nin menajeri değilim. Mikautadze'nin bir menajeri var. Hem Galatasaray, Hem Lyon da oynamıs bir oyuncu olarak, Galatasaray hakkında oyuncuyla bilgi alışverişinde bulundum ve kendisine Galatasaray'ı anlattım. Tıpkı benim de Galatasaray'a gelmeden önce Drogba ile konuşmam gibi, bu tür konuşmalar futbolda son derece doğaldır. Dursun Özbek, beni Galatasaray'a getiren başkandır ve ona olan saygım ve sevgim büyüktür. Kendisini tabii ki ziyaret etmek istedim ancak, sağlık durumunun uygun olmadığı bilgisi verildiği için bu ziyaret gerçekleşmedi. Kendisine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM SETEN'İN İDDİASI

Gazeteci İbrahim Seten geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Gomis'in Miikautadze'nin menajeri olduğunu ileri sürerken Fransız eski futbolcunun Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etme bahanesiyle de Gürcü yıldız için Galatasaray'la görüşme yapmak istediğini aktardı. Seten Gomis'in 5 yıl için 25 milyon Euro oyuncuya, 25 milyon Euro da Lyon’a istediğini belirterek Mikautadze transferi hakkında bir iddia ortaya atmıştı.