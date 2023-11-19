MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Aydın iline ait yöresel yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında gömme turşu tarifi araştırılıyor. Peki, gömme turşu nasıl yapılır? Gömme turşu tarifi için malzemeler neler?

İşte gömme turşu tarifi…

GÖMME TURŞU TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3-4 adet patlıcan

- 5-6 adet biber

- 2-3 diş sarımsak

- 1 adet limon veya nar ekşisi

- Tuz, zeytinyağı

- Su

GÖMME TURŞU NASIL YAPILIR?

Patlıcan ve biberleri közleyip doğruyoruz, sarımsakları dövüp beyaz renk alana kadar zeytinyağı ile iyice çırpıyoruz. Daha sonra doğrayıp hazırladığımız közlenmiş patlıcan ve biberi, çırptığımız sarımsaklı karışımı, tuzu ve suyu ekleyip iyice karıştırıyoruz ve buzdolabında soğutuyoruz. Servis edilmeden önce 1 adet salatalık rendeleyebilirsiniz.