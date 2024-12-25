Gonca Özdemir'in şüpheli ölümünde eşi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gonca Özdemir'in şüpheli ölümünde eşi tutuklandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde eşinin baygın bulmasının ardından hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi kadının gözaltına alınan eşi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Gonca Özdemir'in eşi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aktarılan bilgilere göre olay, acı olay dün sabah saatlerinde Taşköprü Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, T.Ö. uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'i baygın olduğunu fark etti. T.Ö. 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ

Bilinci kapalı halde olan 3 çocuk annesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu Gonca Özdemir, yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Gonca Özdemir, ilçeye bağlı Gökçakaş köyünde köy mezarlığına defnedildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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