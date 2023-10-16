Gonca Vuslateri hamile mi? Gonca Vuslateri evleniyor mu?

Oyuncu Gonca Vuslateri bir süredir hakkında konuşulan hamilelik iddialarına açıklık getirdi. Gonca Vuslateri sosyal medya hesabı üzerinden hamilelik iddialarına cevap verdi. Peki, Gonca Vuslateri hamile mi? Gonca Vuslateri evleniyor mu?

KAYNAK: Haber Merkezi
Gonca Vuslateri hamile mi? Gonca Vuslateri evleniyor mu?

Gonca Vuslateri’nin hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Gonca Vuslateri’de hamile olduğu ve yakın zamanda düğün yapacağı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi. Peki, Gonca Vuslateri hamile mi? Gonca Vuslateri evleniyor mu?

GONCA VUSLATERİ HAMİLE Mİ?

Gonca Vuslateri, Instagram paylaşımında hamilelik iddialarına yanıt verdi:

"Harika bir gün olsun. Ankara’da hava cillop zira. Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu.

Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten… öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

“Anne olmak çok istemedim” açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim... sadece gelene “git” demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.

Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı, ne isterse o.

Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bi düğün yaparım.

Benim hayatım çok mutlu ve sakin aslında ama insanlar Dilan Polat’a attığı like’ları iptal etmekten tabii zaman mı buluyor. Kardeşim her kafasına para bağlayana atlama huyumuz nedir ki, neyse...

Buraya kadar Gonca dilinde konuştum. Merakı giderdim.

Dünyada savaş var. Doğru mu? Siz de her gün benim gibi koca koca çarşafların, çöp torbalarının içinde hayatını kaybetmiş bebek görseniz insanlığınız hangisine el verir. Ben vicdanımı sokakta bulmadım. Zihniyetime ve yüreğime yaptığım yatırım, kalitesinden şüphesizliğim böyle lakayıt bir sevinç harbine izin vermiyor. Süreç herkesin hayrına olsun. Hepinizi kucaklıyorum. İnsan kıymetlidir."

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi Gündem
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi Karikatür
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı Yaşam
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi? Ekonomi
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi?
106 metrelik gemi karaya oturdu Gündem
106 metrelik gemi karaya oturdu
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor Ekonomi
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor