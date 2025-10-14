Bebeğini kucağına almasının ardından sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Gonca Vuslateri, sosyal medyada anneliğiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Ekranlara ‘’Leyla: Hayat… Aşk… Adalet’’adlı yapımla yeniden dönen Gonca Vuslateri’nin projenin final kararıyla birlikte yeni bir projede yer alıp almayacağı merak konusu.
2024 yılının Mart ayında bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile hayatını birleştiren Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına aldı.
KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI
Geçtiğimiz saatlerde hikayesinde kızı Asya'yı ilk kez net paylaşan Gonca Vuslateri, resmen kalp eritti. Ünlü oyuncunun paylaşımı yoğun ilgi gördü.