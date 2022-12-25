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Gönen SYDV işçi alacak

Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde eğitim danışmanı, temizlik görevlisi ve koordinatör olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 06:58
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Gönen SYDV işçi alacak

Gönen SYDV işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde eğitim danışmanı, temizlik görevlisi ve koordinatör olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

EĞİTİM DANIŞMANI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18-35 yaş aralığında olmak

Bayan olmak (SODAM merkezinin kadınlara hizmet verecek olması nedeniyle)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gönen SYDV'ye hitaben yazılan iş başvuru formu (vakıftan temin edilebilir)

Özgeçmiş

Mezun olduğu lisans veya lisansüstü mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı

Nüfus Cüzdan fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Adres durum belgesi (Tarihçeli yerleşim ve diğer adres belgesi)

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

B sınıfı ehliyet belgesi (Varsa)

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