Gönen SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde eğitim danışmanı, temizlik görevlisi ve koordinatör olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.
EĞİTİM DANIŞMANI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18-35 yaş aralığında olmak
Bayan olmak (SODAM merkezinin kadınlara hizmet verecek olması nedeniyle)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Gönen SYDV'ye hitaben yazılan iş başvuru formu (vakıftan temin edilebilir)
Özgeçmiş
Mezun olduğu lisans veya lisansüstü mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı
Nüfus Cüzdan fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Adres durum belgesi (Tarihçeli yerleşim ve diğer adres belgesi)
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
B sınıfı ehliyet belgesi (Varsa)
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