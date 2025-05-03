Gönül Dağı dizisi oyuncusundan kaza sonrası ilk paylaşım

TRT’nin ‘Gönül Dağı’ dizisinin oyuncularından Berk Atan, bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan minibüs şarampole devrilmiş araçta bulunanlar yaralanmıştı. Ünlü oyuncu uzun zaman sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Atan kaza sonrası ilk yaptığı açıklamada “Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelirse kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı.Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.” dedi.