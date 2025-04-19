Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi

TRT 1'in Gönül Dağı dizisinin setinden bir kaza haberi geldi. İstanbul’dan Sivrihisar’a sete giderken yolda kaza yapan ekip aracı herkesi korkuttu. Eskişehir'de çekilen dizisinin Taner'i Berk Atan akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre aracın içinde bulunan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı, aracı kullanan şoför ise gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı. Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, daha sonra bir süre dinlenecek.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. Lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. ​