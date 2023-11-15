Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı

TRT'nin sevilen dizilerinden Gönül Dağı'ndan bir set aşkı çıktı. Dizide Taner karakterini canlandıran Berk Atan'ın bu sezon kadroya dahil olan güzel oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni sezonda da izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her bölümü gündem olan dizide set aşkı ortaya çıktı. Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın rol arkadaşıyla yeni bir aşka yelekn açtığı iddia edildi.

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Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın diziye yeni sezonda “Yeşim” rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler’le aşk yaşadığı öğrenildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar’daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor.

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