Gönül Dağı’nın yıldızı sağlık durumunu açıkladı! Trafik kazası geçirmişti

Berk Atan, Gönül Dağı dizisinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncunun içinde bulunduğu araç şarampole yuvarlanmıştı. Atan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Atan kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

“KABURGADA 6 KIRIK VAR”

Geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkan ünlü oyuncu sağlık durumundaki son durum hakkında açıklama yaptı. Berk Atan, "Kötü bir kaza atlattık ama ayaktayız. Şu an kaburgada hala 6 kırık var. Haftaya gidip 2-3 bölüm de arka arkaya çekeceğim” dedi.