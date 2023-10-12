Gönüllü asker olarak İsrail'e dönen İsraillilere seslendi: "Haddinizi bilin!"

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'e gönüllü askere gidenlere seslendi:''Uçağa binip gönüllü asker olmak için İsrail'e gidiyorlarmış. Haddinizi bilin!Gönüllü asker hareketini başlatırsak bir tükürükle sizi boğarız!''