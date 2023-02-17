﻿Gönüllü madenciler Hatay yolunda

Deprem bölgelerinde kahramanca görev yapan maden işçilerinden görevlerini tamamlayanlar Zonguldak’a geri döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı 5 müessesede çalışan gönüllü madenci ve maden mühendisinden oluşan 120 kişilik ekip, deprem bölgesine arama ve kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktı.

Madenciler, “Acı hepimizin acısı. İnşallah bölgeye gidip ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlara tek sözümüz sizi asla yalnız bırakmayacağız” dedi. (İHA)