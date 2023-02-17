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Gönüllü madenciler Hatay yolunda

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına destek için maden mühendisi ve maden işçilerinin aralarında bulunduğu 120 gönüllü, deprem bölgesine gönderildi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:59
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Gönüllü madenciler Hatay'a yola çıktı

Gönüllü madenciler Hatay yolunda
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Deprem bölgelerinde kahramanca görev yapan maden işçilerinden görevlerini tamamlayanlar Zonguldak’a geri döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı 5 müessesede çalışan gönüllü madenci ve maden mühendisinden oluşan 120 kişilik ekip, deprem bölgesine arama ve kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktı.

Madenciler, “Acı hepimizin acısı. İnşallah bölgeye gidip ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlara tek sözümüz sizi asla yalnız bırakmayacağız” dedi. (İHA)

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