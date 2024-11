Google Afrika'nın dijital dönüşümüne yatırım yapıyor

Google, Güney Afrika'nın Afrika'daki dijital dönüşümdeki lider rolünü vurgulayan "The Digital Opportunity of SA" raporunu yayınladı. Rapora göre, Güney Afrika'ya yapılan her 1 randlık dijital teknoloji yatırımı, 2030 yılına kadar 10 randın üzerinde ekonomik değer yaratacak. Google, Afrika'nın önümüzdeki on yılını "dijital on yıl" ilan etti ve bu dönemde yapay zeka (AI), bulut bilişim ve dijital altyapı yatırımlarının büyümeyi yönlendireceğini belirtti.

Google SA geçici ülke direktörü Paul Mayanja, Johanesburg'da düzenlediği basın toplantısında, şirketin misyonunun dijital evrimi hızlandırmak ve daha fazla kişinin teknolojiye erişmesini sağlamak olduğunu vurguladı. 2023'te, Google’ın ürün ve hizmetleri, bölge ekonomisine tahmini olarak 118 milyar rand katkı sağladı. Bu katkı, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve içerik üreticileri gibi farklı sektörlerdeki paydaşları güçlendirdi.

Raporda, yapay zekanın ekonomik büyümeye 2030'a kadar 172 milyar rand katkı yapabileceği belirtiliyor. Ancak, YZ uygulamalarının çoğu işletme için erken aşamalarda. Mayanja, YZ'nin sadece teknoloji değil, iş dünyasının karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik bir araç olduğunu belirtti. Google, küçük ve büyük işletmelerin ihtiyaçlarına uygun YZ araçları geliştirdi.

Google’ın dijital araçları, YouTube ve Google Cloud gibi platformlar, Güney Afrika'nın dijital ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. YouTube, dijital girişimciliği destekleyerek içerik üreticilerine kazanç sağlama fırsatı sunuyor.

Google, Afrika'daki dijital altyapı projeleriyle uzun vadeli bir taahhüt göstermektedir. Equiano denizaltı kablosu ve ilerleyen Umoja hattı, kıta çapında bağlantıyı artıracak ve internet hızlarını 2025 yılına kadar üç katına çıkararak internet maliyetlerini %16 oranında düşürecek. Bu projelerle internet erişiminin %7 oranında artması bekleniyor.

Google, ayrıca Afrika'daki ilk bulut bölgesini Güney Afrika'da açtı ve bu projenin 2030'a kadar ülke ekonomisine 39 milyar rand katkı sağlaması ve 40.000'den fazla yeni iş imkanı yaratması öngörülüyor. Google’ın Black Founders Fund ve Hustle Academy gibi programları, yerel girişimcilerin dijital ekonomide başarılı olmasına yardımcı oluyor.