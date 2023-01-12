Google’dan Android telefonlarla ilgili müthiş özellik. Artık daha kolay olacak

Google'ın, Android cihazlarda eSIM geçişini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, bu özellik iPhone'ların Hızlı Aktarım özelliğine benzer şekilde çalışacak.

Bugün resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mishaal Rahman ise, yeni sürümün yapı dosyalarında eSIM geçişlerini daha kolay hale getirecek "euicc.seamless_transfer_enabled_in_non_qs" adlı yeni bir sistem özelliği keşfettiğini duyurdu.

ESIM AKTARIMI KOLAY OLACAK

Günümüzde Android telefonlar, eSIM aktarımı için eski cihazda bulunan eSIM profilinin devre dışı bırakılmasını gerektiriyor. Ayrıca bu aktarım süreci, eSIM’i yeniden etkinleştirmek için operatör desteğine de ihtiyaç duyabiliyor.

Öte yandan iPhone’lar, yerleşik bir Hızlı Aktarım özelliği ile operatör desteğine gerek kalmadan kullanıcıların fiziksel veya eSIM'leri eski iPhone'larından yeni bir modele aktarmalarına olanak tanıyor. Görünüşe göre Google, aktarım sürecini kolaylaştırmak için Apple'ın izinden gidecek.

NE ZAMAN KULLANIMA GEÇECEK

Google'ın eSIM hızlı aktarım özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor. Söylentiler ise Mart 2023 Pixel özellik güncellemesi veya 2023 yılında tanıtılması beklenen Android 14'e işaret ediyor.