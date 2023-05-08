Google arama sonuçları değişiyor. İşte gelen değişiklikler

Google arama motoru listelerinde değişikliğe gidiliyor. İşte ayrıntılar…

Google arama sonuçları değişiyor. İşte gelen değişiklikler

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, kısa video ve sosyal medya gönderileriyle birlikte yapay zeka ile yapılan konuşmaları da dahil etmek için arama sonuçlarının şeklini değiştiriyor.

Google arama motorunun küresel anlamda genç yaştakilere hizmet etmeye odaklanarak, görsel kısmı daha çok ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi planlıyor.

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Geçişin bir parçası olarak daha fazla insan sesinin dahil edilmesi düşünülüyor. Google, geleneksel web sonuçlarıyla kolayca cevap bulunamayan sorgulara verilen yanıta daha fazla önem vermeyi planlıyor.

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