Google artık otomatik olarak bulanıklaştıracak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, arama sonuçlarında çıkan uygunsuz fotoğraflar ve siteleri otomatik olarak engellemeye başladı. İçerikler varsayılan olarak bulanıklaştırılacak.

Gözetim eklenen/eklenmeyen Google hesaplarının yanı sıra Google’da giriş yapmadan veya gizli modda gezinenler için de Güvenli Arama varsayılan olarak açık olacak.

Artık herkesin kullanımına sunulan yeni bulanıklaştırma ayarı, yetişkinlere yönelik veya sansür uygulanmamış şiddet içerikleri gibi uygunsuz görüntüler arama sonuçlarında bulanık şekilde gösterilecek.