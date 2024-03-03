Google artık şifrenizi paylaşmanızı talep ediyor. İşte yeni özelliğin detayları

Google’ın, Chrome ve Google Play Hizmetleri için geçerli olan Şifre Yöneticisi’nde önemli güncellemeler için çalıştığı açıklandı. Şifre yöneticisine gelecek özellik sayesinde parolalarınızı aile üyelerinizle paylaşmak imkanına sahip olacaksınız.

ŞİFRE YÖNETİCİSİ AİLE ÜYELERİYLE PAYLAŞILABİLECEK

Google, Şifre Yöneticisi uygulamasında bir hesabı farklı cihazlarda kullanmayı daha fazla kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Hem Android hem de Chrome için kullanılan bu hizmet, çok yakında şifrenizi paylaşmayı kolaylaştıracakken, bu sayede hesabı aile üyeleriyle paylaşmak da mümkün olacak.

Hem Android hem de Chrome için kullanılan bu hizmet, çok yakında şifrenizi paylaşmayı daha basit hale getirecek. Böylece hesabınızı aile üyelerinizle paylaşabileceksiniz.

Paylaşım desteği ilk olarak Chrome şifre yöneticisinin masaüstü sürümünde keşfedildi. Ardından benzer bir özellik Google Play Hizmetleri güncellemesinin kodunda bulundu. Bu da Google’ın şifre paylaşımını hem masaüstü hem de Android cihazlara getirmeyi planladığına işaret ediyor.

Şifre paylaşım desteği aktifleştirildiğinde, kullanıcıların karşısına şifre yöneticisinde kayıtlı olan hesaplarında “Paylaş” düğmesi çıkacak. Bu butona tıklandığı takdirde, giriş bilgilerini Google aile grubu ayarlarınız aracılığıyla aile üyelerinizle paylaşabileceksiniz.

Kimlik bilgilerinin paylaşılmasının ardından, hangi web sitesi için kullanılabilir olduğunu bildiren bir araç ipucu açılacak. Daha da önemlisi paylaşılan şifreler, daha fazla güvenlik için yalnızca diğer aile grubu üyeleri tarafından erişilebilir olacak.

Henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen, Android ve Chrome için şifre yönetimini kolaylaştıracağı gözlemleniyor. Google, parola paylaşımını doğrudan ekosisteme dahil ederek, SMS ve e-posta gibi üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.