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Google Bilgi Paneli nasıl kullanılır? Kullanıcıların birçok işine yarayacak tüm bilgileri barındırıyor

Google Bilgi Paneli (knowledge panel), internet kullanıcılarının arama yaparken karşılaştığı en önemli araçlardan biri olarak tanımlanır. Google Panel, internet kullanıcılarının arama yaparken hızlı ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlar.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:09
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Google Bilgi Panel'i nedir

Google Bilgi Paneli nasıl kullanılır? Kullanıcıların birçok işine yarayacak tüm bilgileri barındırıyor
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Google’ın 2012 yılında tanıttığı bir özelliği sayesinde belirli veri kaynaklarından çekilen kişi, kuruluş, mekân gibi bilgileri, arama sonuçlarının yanında kullanıcıya sunmaktadır. Google Knowledge Panel sayesinde, arama yapılan konu hakkında en sağlıklı bilgilere, görsel ve yazınsal olarak hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Google Knowledge Panel oluşturulurken, konu hakkında doğrulanmış bilgilerin bulunması önem taşımaktadır. Google, bu bilgileri başka veri kaynaklarından edinir. Google'ın veri edindiği kaynaklar arasında kendi içerisinde oluşturulmuş bazı hesaplar bulunur. Google'ın en önemli veri kaynağı olarak Wikipedia kullanılmaktadır.

GOOGLE BİLGİ PANELİ NASIL KULLANILIR

Google Knowledge Panel isteyen kişiler, biyografia gibi sitelerini kullanır. Google bu bilgileri doğrulayarak, arama sonuçlarının yanında görüntülenen bilgi panelini oluşturur. Google’ın verileri işleyip bilgi panelini yayınlaması 4 ila 20 gün sürer. Bu süre internet üzerinde doğrulanmış kaynaklarda varlık yoğunluğuna göre değişir.

Ancak, Wikipedia veya biyografia gibi kaynaklarda doğrulanmış bir biyografi bilgisinin bulunmaması durumunda, Google'ın manuel olarak bilgi paneli oluşturması mümkün değildir.

Google Knowledge Panel, internet kullanıcılarının arama yaparken hızlı ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda, bilgi paneli oluşturmak isteyen kişilerin dijital görünürlüklerini artırmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, Google Knowledge Panel konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak, internet üzerinde varlık göstermek isteyen kişiler için önemlidir.

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