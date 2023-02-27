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Google Chrome kayıtlı şifreler nasıl görülür? Adım adım anlatıldı

Google Chrome’da kayıtlı şifreler nasıl görüleceği adım adım anlatıldı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:45
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Google Chrome kayıtlı şifreler nasıl görülür. Adım adım anlatıldı

Google Chrome kayıtlı şifreler nasıl görülür? Adım adım anlatıldı
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Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, şifrelerini unutanlar için Google Chrome’da kayıtlı şifrelerin nasıl görebileceğia anlatıldı.

Google Chrome, kaydedilen şifreleri otomatik olarak hatırlayarak kullanıcıların giriş yapmalarını kolaylaştıran bir özellik sunar. Bu özellik, farklı web siteleri için kullanılan birçok farklı şifrenin hatırlanmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır.

ADIM ADIM

Adım 1: Google Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

Adım 2: Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Aşağı kaydırın ve "Gelişmiş" seçeneğini bulun.

Adım 4: "Gelişmiş" bölümünü genişletmek için tıklayın ve "Şifreler ve formlar" seçeneğine tıklayın.

Adım 5: "Şifreler ve formlar" altında "Kaydedilmiş Şifreler" seçeneğini bulun ve tıklayın.

Adım 6: Şimdi, kaydedilmiş tüm şifrelerin bir listesi karşınıza çıkacaktır. Her bir kayıtta, şifrelenmiş olarak kaydedilmiş olan web sitesinin URL'si ve kullanıcı adı görüntülenir. Şifrenizi görmek için şifrelenmiş veriyi görüntüleyebilirsiniz.

Adım 7: Şifrenizi görüntülemek için ilgili kaydın yanındaki "Göster" butonuna tıklayın. Şifreniz görüntülenecektir, ancak tekrar şifrelenmiş olarak görüntülenecektir.

Bu işlemi tamamladığınızda, kaydedilmiş tüm şifrelerin bir listesini görebilir ve her bir şifre görülür.

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