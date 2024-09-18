Google Chrome'dan büyük değişiklik

Google, kullanıcılarının diğer cihazlardan açık sekmelere dayalı olarak sayfalar önermeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde denemeler yaptığını açıkladı. Chrome, halihazırda sekme senkronizasyonu sayesinde diğer cihazlarda bıraktığınız yerden devam etmenizi sağlıyor. Bu kesintisiz cihaz geçişini daha da geliştirmek amacıyla bu yeni özellik, bu sekmeleri sunacak.

Google, bu özelliğin nasıl görüneceği konusunda ayrıntı vermedi, ancak blog yazısında bu özelliğin Chrome Yeni Sekme sayfasında “proaktif olarak sayfalar önereceği” belirtildi. Şu anda bu sayfa, en çok ziyaret edilen web sitelerine hızlı bağlantılar ve seçilmiş kısayollarla dolu. Bu tabii ki, bana göre, bu sekmeleri yerleştirmek için kullanışlı bir yer gibi görünüyor.

Ancak bu kadarla sınırlı değil. Google, sekme gruplarının çapraz platformda nasıl işlediğine yönelik bir değişiklik yapıyor. Artık sekme gruplarını kaydedip senkronize ederek diğer bilgisayarlarda erişilebilir hale getirebiliyordunuz; ancak artık Chrome, bunu manuel bir kaydetme gerektirmeden otomatik olarak yapacak. Bu özellik masaüstü, Android ve iOS cihazlarda geçerli olacak.

Google ayrıca, ticari kullanıcılar için Chrome üzerinde bazı güncellemeler de sunuyor. Workspace kullanıcıları, yeni bir sekme açtıklarında Google Takvimlerinin genel bir görünümünü görebilecekler. Ayrıca, Workspace içindeki yöneticiler tarafından özelleştirilmiş site kısayollarına doğrudan arama çubuğundan erişim sağlanabilecek. Google, bu özelliklerin şu anda dağıtıldığını ve “Workspace kullanmayan bile olsa tüm yönetilen kullanıcılar için” erişilebilir olacağını belirtti.